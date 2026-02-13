«В России до 70% людей испытывает дефицит витаминов»

Исполнительный директор саморегулируемой организации «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков на конференции «Pro-Aging & Longevity: функциональное питание и wellness-решения для активного долголетия», организованной «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге, рассказал о ситуации на российском рынке биологически активных добавок (БАДов) и о масштабах проблемы с нехваткой витаминов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Жестков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Жестков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2025 года российский рынок БАДов в денежном эквиваленте составил почти 280 млрд руб. Для сравнения: когда я пришел в индустрию в 2016 году, он был на уровне 55 млрд руб. То есть, за 10 лет произошел существенный рост, примерно на 25% год к году.

Последние пять-шесть лет существовало мнение, что несмотря на рост рынка БАДов в деньгах, объемы продаж в натуральном выражении стагнировали, оставаясь на уровне 450 млн упаковок в год. Это означает, что количество людей, которые потребляют БАДы, в России не увеличивается. По данным Росстата, только около 30% населения страны на регулярной основе покупают биологически активные добавки. В Европе эта цифра составляет 55%, в США — до 65%, а в Азии — до 90%.

Если говорить о каналах распространения БАДов, то большинство (71%) все еще предпочитает покупать нутрицевтики в аптеках, потому что условному человеку в халате все еще доверяют больше, чем безликим витринам маркетплейсов. Хотя, конечно, продажи в онлайне растут и эта динамика сохранится.

Ни для кого не секрет, что в России есть проблемы с рождаемостью. И чтобы это не так сильно било по экономике, государство приняло национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на обеспечение долголетия людей, ведь чем дольше человек остается активным и здоровым, тем дольше он остается работоспособным. И одним из инструментов для достижения долголетия, наряду с повышением качества медицинских услуг, популяризацией физической культуры и правильного питания, выступает так называемая витаминизация населения. Ведь даже сбалансированный рацион питания может быть дефицитным по показателям основных витаминов и минералов.

В России до 70% людей испытывает дефицит одного, а чаще сразу нескольких витаминов группы B (B1, B2, фолиевой кислоты и других) и дефицит йода.

При этом около 10% взрослого населения, а это порядка 14 млн человек, страдает остеопорозом, одна из основных причины которого — недостаточное потребление витамина D и кальция. Только представьте: каждую минуту в России происходит семь переломов позвонков у россиян старше 50 лет, а каждые 5 минут — перелом шейки бедра. У 21% российских женщин репродуктивного возраста еще до наступления беременности встречается анемия, чаще всего обусловленная дефицитом железа.

По данным Государственного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия, круглогодичная недостаточность витаминов наблюдается у 75-85% детей. Чаще всего это дефицит витаминов группы В (у 59-64% детей), витамина Е (у 30-40%), А (у 17%) и С (у 8%).

Вопрос витаминизации носит общемировой характер. В опубликованных документах, в том числе Всемирной организации здравоохранения, отмечается распространенность дефицита йода, железа, витаминов А и D. Как показала практика в разных странах, эффективнее всего решить эту проблему могут биологически активные добавки к пище. А чтобы продвигать БАДы, нужна активная включенность в этот процесс медицинского сообщества, однако, у большинства российских врачей до сих пор сохраняется скептическое отношение к нутрицевтикам.

Сегодня на рынке работает 2 тыс. производителей и импортеров — это огромный поток продукции, поступающей на полки магазинов.

В связи с расширением ассортимента встал вопрос качества товаров. И сейчас государство ведет большую работу по созданию механизмов, которые смогут гарантировать потребителю безопасность продукции.

В июне 2025 года были приняты поправки в федеральный закон об особенностях регулирования применения биологически активных добавок. Новый документ даст медицинским работникам право назначать пациентам нутрицевтики, которые пройдут отбор в специальный перечень БАДов Минздрава РФ. Попасть в него смогут только те биологически активные добавки, которые отвечают установленным правительством РФ критериям качества и эффективности.

Важно понимать, что БАДы — не «волшебные таблетки», которые могут избавить от всех болезней.

Однако нутрицевтики выступают важной частью стратегии по сбережению своего здоровья, которая подразумевает своевременное прохождение чекапов, занятия физкультурой и правильное питание.