«Появление нового предложения станет мотивом для реализации накопленного спроса»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средний бюджет покупки квартиры в московских новостройках элитного сегмента вырос более чем на 30%. В среднем покупка лота в ценовом диапазоне от 2 млн руб. за кв. м обойдется в 347 млн руб. Рост цен обусловлен двумя факторами: стал еще дороже метр высокобюджетной недвижимости, а лоты стали более просторными. За 2025 год средневзвешенная цена «квадрата» выросла на 18% — с 2 млн руб. до 2,4 млн руб., средняя площадь купленной квартиры выросла на 11%, со 130 кв. м до почти 145 кв. м, посчитали эксперты компании SB Estate.

Возглавляет топ-3 по объему продаж масштабный проект на Лужнецкой набережной: в нем за год реализовано 138 квартир, средняя цена метра — 2,1 млн руб. На второй строчке — проект, также расположенный в Хамовниках. Здесь подписано 40 сделок при средней стоимости квадрата 1,9 млн руб. С такой же стоимостью за квадратный метр замыкает тройку лидеров проект в Дорогомилове — 38 лотов.

В 2025 году покупательский интерес, сместившийся в сторону более просторных лотов, обеспечил устойчивость рынка за счет более высокой емкости сделки в условиях ограниченного предложения. В 2026 году эксперты ожидают некоторое оживление рынка. Именно появление нового предложения станет ключевым мотивом для реализации накопленного спроса.

Светлана Бардина