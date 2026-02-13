Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Charisius / Reuters Фото: Christian Charisius / Reuters

Первое свое фортепиано краснодеревщик Генрих Штайнвег изготовил на кухне своего дома в немецком Зезене, а 483-е он сделал уже в Соединенных Штатах. Эмиграция семьи Штайнвег была историей успеха. Уже через три года после переезда, в 1853-м, они открыли в Нью-Йорке компанию по производству фортепиано, американизировав свою фамилию для благозвучности. За пару лет Steinway & Sons завоевали несколько наград на выставках и обрели известность. Но это был лишь первый шаг.

Генрих Штайнвег первым в бизнесе осознал силу чужой славы. Он бесплатно отдавал свои рояли на концерты знаменитым музыкантам, которые стали его главной рекламой. За клавишами Steinway сидели Антон Рубинштейн и Владимир Горовиц, а Ференс Лист назвал рояль шедевром. Штайнвег именовал свои рояли «инструментом бессмертных» и попал в точку. И сегодня, в век электронной музыки, никто не выбросит дедушкин Steinway, потому что с бессмертием не шутят.

Павел Шинский