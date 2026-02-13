Минпросвещения изменило сроки введения в школах «Духовно-нравственной культуры»

Минпросвещения России изменило сроки введения в школах предмета «Духовно-нравственная культура» (ДНКР). Он будет вводиться поэтапно в ближайшие два учебных года, следует из приказа ведомства.

Изначально предполагалось, что школьники 5–7-х классов начнут изучать предмет с 1 сентября 2026 года. Согласно новому приказу, в 2026/27 учебном году ДНКР будут преподавать только в 5-м классе, а в 6-м и 7-м предмет введут 1 сентября 2027 года.

Число часов не изменилось: в 5-м классе на предмет отведено 17 часов, в 6-м и 7-м — по 34. К работе над содержанием курса привлечен митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Подробнее о предмете — в материале «Ъ» «Духовно-нравственное не исчезнет из жизни школьников».