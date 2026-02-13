Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка Пасслер допущена к Олимпиаде

Национальный апелляционный суд Италии удовлетворил апелляцию биатлонистки Ребекки Пасслер на решение о ее недопуске к Олимпийским играм из-за проваленного допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).

В суде приняли доводы спортсменки о непреднамеренном приеме запрещенного препарата. Вердикт инстанции позволяет Пасслер выступить на Олимпиаде. Отмечается, что она присоединится к национальной команде 16 февраля.Биатлонистка сможет принять участие в женской эстафете и масс-старте.

Ранее в пробе спортсменки был обнаружен летрозол — этот препарат не является допингом, однако внесен в список запрещенных, поскольку может использоваться для снижения уровня эстрогена на фоне приема анаболических стероидов. Биатлонистка проходила тестирование во внесоревновательный период. 3 февраля Ребекку Пасслер исключили из состава сборной Италии на Олимпиаду.

В 2022 году Пасслер стала чемпионкой мира среди юниоров в эстафете. В текущем сезоне лучшим результатом 24-летней биатлонистки является 11-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Таисия Орлова