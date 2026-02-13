Каток на площади в центре Екатеринбурга закроют 23 февраля

Каток на Площади 1905 года будет работать до 23 февраля включительно. Как сообщили в городской администрации, до окончания сезона осталось 10 дней.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Посетители смогут кататься ежедневно: в выходные — с 10:00 до 23:00. По будням в утренние и дневные часы можно прокатиться бесплатно при наличии своих коньков. Также действуют скидки и льготные тарифы для определенных категорий граждан.

Напомним, впервые каток открылся на Площади 1905 года в прошлом году, а ледовый городок, который ранее занимал эту площадку, переехал в Исторический сквер. По данным мэрии, итоги работы катка показали, что он пользуется популярностью у горожан и гостей уральской столицы, поэтому его открытие в центре уральской столицы стало традицией.