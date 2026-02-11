Руководство нижегородского ТУ Росимущества заподозрили в превышении полномочий

Руководителя территориального управления Росимущества в Нижегородской области Сергея Чайку и его заместителя Сергея Родионова подозревают в превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ). Как стало известно «Ъ-Приволжье», 11 февраля Московский райсуд Нижнего Новгорода отправил Сергея Родионова под домашний арест.

Рассмотрение ходатайства о мере пресечения Сергею Чайке ожидается в течение дня.

Как сообщили источники, близкие к следствию, руководителей теруправления подозревают в незаконном списании вверенного имущества.

Иван Сергеев