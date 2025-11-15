Остановкам нашли крышу

Администрация Ижевска намерена сэкономить около 180 млн руб. при установке навесов на остановках и их содержании. По замыслу муниципалитета, эти траты возьмет на себя бизнес. Взамен коммерсанты получат возможность поставить на площадке торговый объект. Алкоголь, вейпы и табак через точки реализовываться не будут. За два года планируется установить 300 новых навесов. Эксперт обратил внимание на долгий срок окупаемости НТО и неопределенность на этом рынке.

В Ижевске запущена программа по замене остановочных павильонов: местные власти планируют установить 300 новых навесов до конца 2027 года. Для этого будут привлекаться средства предпринимателей. Взамен бизнесмены получат возможность пристроить к ряду остановок нестационарные торговые объекты (НТО) по перечню видов разрешенного использования: продовольственные и непродовольственные товары, общепит. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал заместитель главы Ижевска Евгений Хафизов на одном из объектов, где началась реконструкция. Продажа вейпов, табачных изделий и алкоголя будет ограничена. За этим муниципалитет будет «следить строго».

«Новые комплексы планируем устанавливать на привлеченные средства инвесторов, которых выбираем на конкурсной основе. По итогу реализации этого проекта экономия бюджетных средств составит минимум 180 млн руб. — это расходы на установку конструкций и на их содержание»,— сказал господин Хафизов.

По словам чиновника, остановки с НТО постепенно будут убирать из центральной части города. Комплексы с ларьками сохранятся в спальных микрорайонах на периферии. В 2025 году будет заменено порядка 200 остановок, примерно на четверти из них оборудуют торговые павильоны.

Осенью 2025 года начался монтаж первых 18 остановочных комплексов, из них на девяти появятся НТО. «Инвестор (индивидуальный предприниматель.— “Ъ-Удмуртия”) должен выполнить монтаж всех павильонов за свой счет. Бюджетные средства на обустройство посадочных площадок и навесов расходоваться не будут. Все объекты должны соответствовать дизайн-коду»,— говорится в сообщении горадминистрации.

В муниципалитете отметили, что инвестор в течение семи лет будет круглосуточно содержать остановочные павильоны и выполнять работы по благоустройству прилегающей территории. После этого объекты будут переданы в собственность города. Стоимость обустройства одной остановки без учета НТО составляет около 1 млн руб.

12 ноября журналисту «Ъ-Удмуртия» показали один из 18 комплексов, которые будут реконструированы за счет инвестора, — остановку «Проспект Калашникова». Ранее на нее жаловались горожане: часть конструкции навеса была установлена на сырой земле, НТО стояло на кирпичах. «Продолжается процесс монтажа. Естественно, мы не оставим торговый объект стоять на трех кирпичах. Это выставление в уровень — далее установят бетонные плиты, все будет зашиваться»,— отметил господин Хафизов. Завершить монтаж планируется до конца недели.

На сайте муниципалитета указано, что конкурс на обустройство 18 остановок прошел весной 2025 года. Единственным участником стал ИП Эльвин Гумбатов. Ему был направлен проект договора. Ознакомиться с копией соглашения «Ъ-Удмуртия» оперативно не удалось. По девяти объектам размер ежегодной платы составляет 1 руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ИП среди прочего занимается арендой и управлением имущества, розничной торговлей, обслуживанием и ремонтом машин.

Сейчас ИП завершает обустройство посадочной площадки и подходов к ней. «Кроме металлического каркаса и деревянных сидений здесь появится остекление, будут установлены фризы с названием остановки, информационное табло, камеры видеонаблюдения и урны»,— добавили в администрации города. В НТО откроют пекарню.

Президент общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников считает, что муниципалитету выгодно сотрудничать с предпринимателями. «Семь лет прошло — навес остается у города. Можно объявлять конкурс и искать нового инвестора для постройки остановок. На свои средства поставить остановочные навесы у города сейчас возможности нет»,— рассказал эксперт.

Для предпринимателей, напротив, обустройство и содержание остановок за размещение на площадке является не самым выгодным предложением, особенно в сравнении со стационарными торговыми объектами (СТО). «В этом бизнесе нет стабильности. Ты не знаешь, простоишь ли тут до завтра. Постоянно меняются правила, ужесточаются условия»,— отметил господин Балясников. Такая ситуация, по словам эксперта, наблюдается по всей стране: «Федеральное законодательство плохо регулирует бизнес, связанный с НТО, поэтому местные власти самостоятельно дописывают пробелы в законодательстве». Неопределенность на рынке НТО с учетом роста издержек — например, из-за обновленных Правил благоустройства (ПБ) Ижевска — сокращает объемы инвестиций в отрасль.

По данным муниципалитета, более 70% от 1,1 тыс. НТО на территории города не соответствуют местным ПБ. С начала года было демонтировано около 40 ларьков. В последний раз изменения, касающиеся дизайн-кода, в ПБ внесли в ноябре 2024 года.

Сейчас самыми прибыльными направлениями в НТО являются вейпшопы и пекарни. «В Ижевске есть несколько рентабельных мест с хорошей выручкой. Если смотреть по чистой прибыли, то предприниматель может получать до 50 тыс. руб. в месяц. Это максимальный показатель»,— добавил собеседник. По его словам, срок окупаемости НТО при вложении 1 млн руб. составляет 20 месяцев, 2 млн руб. — 40 месяцев. «То есть предприниматель только пять лет будет работать на окупаемость»,— резюмировал господин Балясников.

Полина Сичинава