На Уралмаше по проекту КРТ построят две многоэтажки и детский сад

В районе улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского на Уралмаше утвержден проект планировки территории жилой застройки, сообщили в городской администрации. В рамках программы комплексного развития территории (КРТ) на участке площадью 2 гектара вместо ветхих зданий построят два многоэтажных дома общей жилой площадью около 86 тыс. кв. м, где смогут жить почти 2,5 тыс. человек.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На территории также появится детский сад на 125 мест и спортивная площадка площадью 390 кв. м. Для жителей предусмотрят паркинги на 470 автомобилей.

Согласно плану, строительство объектов завершится в первой половине 2030 года.

Ранее сообщалось, что площадка на ул. Стрелочников недалеко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге также войдет в программу комплексного развития территорий (КРТ).

