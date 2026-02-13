В Челябинске осудили супругов за хищение 21,6 млн рублей у работодателя

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор супругам, обвиняемым в мошенническом хищении 21,6 млн руб. у организации, в которой оба работали (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Каждому назначили наказание в виде реального лишения свободы и штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 50-летний местный житель занимал должность заместителя директора по техническим вопросам научно-производственного объединения «Техноком». Его 54-летняя супруга работала в компании экономистом, одновременно являясь учредителем и директором ООО «Астери-Эл». В 2020-2021 годах они через организацию-контрагента оформили договор поставки комплектующих на 18 млн руб. от предприятия, принадлежащего горожанке. Местная жительница задокументировала поступление товара, хотя на самом деле его на склад не привозили. С помощью подобных мошеннических действий супруги похитили у своего работодателя еще 3,6 млн руб.

Горожанину, уже имеющему судимость за аналогичные преступления, назначили наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа 1 млн руб. Челябинку приговорили к четырем годам шести месяцам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб. Супруги будут содержаться в колониях общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск компании о взыскании причиненного ущерба.

Виталина Ярховска