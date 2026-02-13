Записали в казенные

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал Росимущество принять в федеральную казну производственный комплекс площадью 3,6 тыс. кв. м в аварийном состоянии, от которого отказался Судебный департамент Ставропольского края. Информация опубликована в картотеке дела.

Спорный объект расположен на улице Ленина, 431 в Ставрополе. По данному адресу зарегистрировано АО «Оптрон-Ставрополь». Получить комментарий от представителей предприятия не удалось, поскольку указанные номера телефонов оказались недоступны.

Комплекс включает пять строений: административно-производственное здание площадью 3,2 тыс. кв. м, три корпуса меньшего размера и механические мастерские, а также земельный участок площадью 2 тыс. кв. м.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Оптрон-Ставрополь» зарегистрировано в 2005 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части. Управляющая компания — АО «Электроавтоматика». Уставный капитал — 43,9 млн руб.

Имущество находилось в оперативном управлении Судебного департамента, который решил от него отказаться из-за отсутствия потребности в использовании. Ведомство также стремилось избежать расходов на налоги за пустующие строения. 4 апреля 2025 года Судебный департамент при Верховном суде одобрил отказ от права управления объектами.

В апреле 2025 года управление обратилось к руководству ставропольского Росимущества с просьбой забрать комплекс в казну, однако запрос остался без ответа. Ведомство мотивировало отказ аварийным состоянием построек.

Согласно акту осмотра, представленному в суд, здания находятся в предаварийном состоянии с признаками перехода в аварийное. Экспертиза 2022 года подтвердила неудовлетворительное техническое состояние объектов.

Росимущество ссылалось на методические рекомендации, согласно которым аварийное состояние служит основанием для отказа в принятии имущества в казну. Однако арбитраж отметил отсутствие доказательств невозможности приватизации объекта или передачи его на другой уровень собственности.

Суд указал, что ведомство вправе принять решение о списании непригодного имущества либо о его восстановлении и капитальном ремонте. Судебный департамент действовал в рамках оптимизации расходов, поскольку комплекс длительное время не использовался.

Тат Гаспарян