Ставропольские врачи за 5 лет освоили 10 новых видов операций

Врачи Ставропольского края с 2021 года освоили десять видов сложных операций благодаря национальным проектам «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края

Эти проекты обеспечивают закупку оборудования, обучение специалистов и финансирование высокотехнологичной помощи, которую получают по ОМС более 13 тыс. пациентов ежегодно. Министр здравоохранения края Юрий Литвинов подчеркивает: граждане имеют право на бесплатное лечение клеточными технологиями, роботизированной хирургией и генной инженерией, если другие методы неэффективны.

Кардиологи края внедрили имплантацию электрокардиостимуляторов с эндокардиальными электродами в проводящую систему сердца — в 2025 году провели около десяти таких операций после мастер-класса московского хирурга Максима Горева. Специалисты краевого кардиологического диспансера также освоили установку трехкамерных стимуляторов для сердечной ресинхронизирующей терапии, высокоплотное картирование аритмий, имплантацию устройства «Оптимайзер» и точечную холодовую аблацию тахиаритмий. В краевой клинической больнице в сентябре 2025 года впервые протезировали митральный клапан, а в октябре — аортальный, оба раза малоинвазивным методом, что сокращает реабилитацию.

Отоларингологи детской краевой больницы ввели комбинированную тимпанопластику: они одновременно устраняют инфекцию и восстанавливают слух у детей, ранее отправляемых в федеральные центры. Хирурги этой же больницы совершили прорыв — впервые в России провели ребенку лапароскопическую операцию на печени по удалению эхинококковой кисты под внутриполостным УЗИ-контролем; до этого метод апробировали только на двух взрослых.

Онкологи краевого диспансера первыми в СКФО применили микрохирургию для опухолей головы и шеи с новым операционным микроскопом по регпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Они входят в шестерку российских центров, использующих гамма-детекторы для щадящих операций при раке груди; в 2026 году диспансер получит еще три таких устройства. В 2025 году кардиоцентр выполнил 1382 сложные операции, включая 677 имплантаций стимуляторов и 596 стентирований.

Губернатор Владимир Владимиров курирует развитие этой сферы: в 2026 году на здравоохранение выделят дополнительные миллиарды, построят три поликлиники, отремонтируют десять объектов и обновят оборудование на 159,9 млн руб. федеральных субсидий. Такие шаги снизили смертность на 4% с 2019 года и приближают высокие технологии к жителям края.

Станислав Маслаков