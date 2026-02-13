В томском вытрезвителе за первые недели работы приняли 11 горожан

Услуги вытрезвителя в Томске, открывшегося 1 января, за первые 40 дней 2026 года были оказаны 11 гражданам. Данные содержатся в информационной справке, подготовленной к заседанию комитета законодательной думы области по труду и социальной политике.

Отделение оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, открыто на базе ГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» на ул. Рабочей. В нем 10 койко-мест. Из 11 попавших в отделение мужчин шестеро обратились сами, еще пятерых доставили сотрудники правоохранительных органов.

Согласно документу, на обустройство вытрезвителя в 2025 году было потрачено из областного бюджета 7,7 млн руб. Его работа в 2026 году обойдется казне в 24,2 млн руб.

Выездное заседание комитета по труду и соцполитике, в ходе которого депутаты ознакомятся с работой отделения, запланировано на 16 февраля.

