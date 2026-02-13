ВККС разрешила возбудить дело на судью Тверского облсуда в отставке Колпикова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Тверского областного суда в отставке Владимира Колпикова. СКР подозревает его в особо крупном мошенничестве, сообщил ТАСС.

Глава СКР Александр Бастрыкин обратился в ВККС с просьбой разрешить возбудить дело против господина Колпикова в начале февраля. По данным следствия, в 2022 году судья предложил двум фигурантам уголовного дела квалификацию обвинения по менее тяжкой статье. Кроме того, он обещал избрать им меру пресечения без лишения свободы. За это родственники обвиняемых через адвоката передали господину Колпикову 10 млн руб. При этом судья не исполнил обещания.

Владимир Колпиков получил должность судьи Тверского областного суда в 2013 году. В декабре 2025 года региональная Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи по заявлению об отставке.

Никита Черненко