Бастрыкин попросил у ВККС разрешения возбудить дело против тверского судьи

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить возбудить дело против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, в 2022 году полиция расследовала уголовное дело против двух жителей Твери. Судья через адвоката предложил фигурантам изменить квалификацию обвинения по менее тяжкой статье. Также он пообещал избрать обвиняемым меру пресечения без лишения свободы. За это родственники фигурантов передали господину Колпикову 10 млн руб. При этом судья не исполнил свои обязательства.

Владимир Колпиков стал судьей Тверского областного суда в октябре 2013 года. В декабре 2025 года Квалификационная коллегия судей Тверской области прекратила полномочия господина Колпикова. Основанием стало заявление судьи об отставке (пп. 1, п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации»).

Никита Черненко