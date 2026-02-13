Пять человек пострадали при атаках дронов в Белгородской области 13 февраля

В Белгородской области четверо мужчин и одна женщина пострадали в результате ударов беспилотников в селах Грушевка и Гора-Подол 13 февраля. Все они были доставлены в больницы для оказания медпомощи. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Один дрон в селе Грушевка Волоконовского округа ударил по легковому авто — у водителя диагностированы раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравма. Мужчину доставили в Валуйскую ЦРБ. Еще два беспилотника атаковали «Газель» на окраине села. Ранены три человека, один мужчина находится в валуйской больнице в тяжелом состоянии. В Волоконовскую ЦРБ направили женщину со слепыми осколочными ранениями головы и плеча, а также мужчину с множественными осколочными ранениями мягких тканей шеи, рук и ног. После оказания помощи женщину перевели в Валуйскую ЦРБ, а второй пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа также был атакован автомобиль. Пострадавший мужчина получил баротравму и ушиб локтевого сустава. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили его в Грайворонскую ЦРБ, но от госпитализации мужчина отказался.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с применением минимум 75 беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Повреждения получили 11 жилых помещений и 16 транспортных средств.

Денис Данилов