На Дону спрос на витамины упал на 15% за год

В январе 2026 года спрос на витамины в Ростовской области снизился на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2025. За месяц было пробито 206 тыс. чеков. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Маркета».

Наиболее значительное снижение продаж показали поливитамины (-36%), витамин С (-24%) и витамины группы B (-22%). Спрос на витамин K уменьшился на 14%, на витамин D — на 12%, а на витамин А — на 10%. Единственный витамин, продажи которого выросли, — это витамин E (+23%).

В условиях падения спроса средняя цена на витамины в регионе увеличилась на 9%. Особенно заметно подорожали поливитамины и витамин D — на 15% (с 629 руб. до 724 руб. и с 467 руб. до 537 руб. за упаковку соответственно). Стоимость витамина C увеличилась на 14% (со 150 руб. до 171 руб. за упаковку), витамина E — на 10% (с 287 руб. до 317 руб. за упаковку), а витамина K — на 9% (с 222 руб. до 242 руб. за упаковку). Наименьший рост цен отмечен на витамины группы B и микроэлементы (по 4%), а также на витамин А, который подорожал на 2% (с 171 руб. до 174 руб. за упаковку).

Эту динамику аналитики связывают с переходом потребителей на более доступные аналоги и натуральные источники витаминов.

В России спрос на витамины упал в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. В январе 2026 года было выдано 2,9 миллиона чеков. Единственным витамином, продажи которого выросли, стал витамин E (+15%). Наиболее значительное снижение продаж произошло с витаминами А и С — на 30% и 29% соответственно. Витамин K также показал падение на 26%, а поливитамины — на 21%.

В семи из восьми категорий этих товаров зафиксировано повышение цен. Витамин С подорожал сильнее всего — на 12%, его стоимость увеличилась с 188 до 211 руб. за упаковку.

Наталья Белоштейн