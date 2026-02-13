Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ипотека на вторичное жилье Банка «Кубань Кредит» признана одной из лучших на рынке

Программа ипотечного кредитования на приобретение готового жилья от Банка «Кубань Кредит» занимает вторую позицию в «Рейтинге ипотечных кредитов на вторичку в феврале 2026 года», по версии финансового супермаркета «Банкирос.ру».

Фото: ru.freepik.com

Специалисты сервиса провели исследование, опираясь на данные аналитиков ЦИАН, согласно которым стоимость вторичной недвижимости в 2026 году может увеличиться на 10-12%. Эксперты смоделировали ситуацию для типового покупателя. За базовый расчет была взята однокомнатная квартира стоимостью 7 млн рублей с первоначальным взносом 20% (1,5 млн руб) и максимальным сроком кредитования 30 лет. В ходе анализа сравнивались несколько ключевых параметров: уровень минимальных и максимальных ставок, наличие специальных условий для зарплатных клиентов, размер первоначального взноса и требования к стажу заемщика. Особое внимание уделялось скорости принятия решения, возможности подачи заявки онлайн, удобству страхования, а также отсутствию жесткой привязки к регистрации в субъекте оформления ссуды.

Эксперты платформы высоко оценили совокупность условий продукта «Ипотечное жилье на вторичном рынке» Банка «Кубань Кредит», назвав его одним из наиболее сбалансированных и прозрачных на российском рынке, а также отметили, что программа сочетает в себе привлекательную стоимость и прозрачность условий – ключевые факторы доверия со стороны заемщиков.

Подробная информация об условиях ипотечных программ – на сайте, офисах банка или в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный) или 8-800-555-25-18. КБ «Кубань Кредит» ООО, 350000 г. Краснодар, ул. им.Орджоникидзе, д.№46/ ул.Красноармейская, д.№32, ОРГН 1022300003703

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

