Ипотека на вторичное жилье Банка «Кубань Кредит» признана одной из лучших на рынке

Программа ипотечного кредитования на приобретение готового жилья от Банка «Кубань Кредит» занимает вторую позицию в «Рейтинге ипотечных кредитов на вторичку в феврале 2026 года», по версии финансового супермаркета «Банкирос.ру».

Фото: ru.freepik.com

Специалисты сервиса провели исследование, опираясь на данные аналитиков ЦИАН, согласно которым стоимость вторичной недвижимости в 2026 году может увеличиться на 10-12%. Эксперты смоделировали ситуацию для типового покупателя. За базовый расчет была взята однокомнатная квартира стоимостью 7 млн рублей с первоначальным взносом 20% (1,5 млн руб) и максимальным сроком кредитования 30 лет. В ходе анализа сравнивались несколько ключевых параметров: уровень минимальных и максимальных ставок, наличие специальных условий для зарплатных клиентов, размер первоначального взноса и требования к стажу заемщика. Особое внимание уделялось скорости принятия решения, возможности подачи заявки онлайн, удобству страхования, а также отсутствию жесткой привязки к регистрации в субъекте оформления ссуды.

Эксперты платформы высоко оценили совокупность условий продукта «Ипотечное жилье на вторичном рынке» Банка «Кубань Кредит», назвав его одним из наиболее сбалансированных и прозрачных на российском рынке, а также отметили, что программа сочетает в себе привлекательную стоимость и прозрачность условий – ключевые факторы доверия со стороны заемщиков.

