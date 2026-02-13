Евросоюз переходит на разные скорости

Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в Бельгии обсудили, как добиться экономического роста в условиях нарастающего напряжения в отношениях с США и конкуренции со стороны Китая. Стороны договорились о переходе к модели «Европа разных скоростей», допускающей внедрение экономических реформ не всем блоком, а группой стран. Необходимость дожидаться консенсуса всех 27 членов ЕС, признали участники саммита, лишила Европу возможности достичь конкурентоспособности.

Фото: Murad Sezer / Reuters Участники саммита в Бельгии

Неформальный саммит Евросоюза состоялся 12 февраля в замке Алден Бисен в бельгийской провинции Лимбург. Еще до встречи председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала членам ЕС письма с предложением, которое годами вызывало споры внутри объединения: «двигаться вперед в небольших группах», если серьезные инициативы по экономическим вопросам не будут одобрены всем блоком.

«Несколько стран могут помешать Европе делать то, что правильно для Европы»,— заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в начале встречи, комментируя инициативу Еврокомиссии. «Два или три года назад, возможно, и не было бы тех обсуждений, которые мы провели сегодня,— согласился с датским премьером канцлер ФРГ Фридрих Мерц.— Мы сталкиваемся с совершенно иной геополитической ситуацией, и мы хотим противостоять этой геополитической реальности. Но мы сможем выстоять, только если будем конкурентоспособны».

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги, автор доклада о конкурентоспособности ЕС, призвал участников встречи как можно скорее устранить барьеры на едином рынке, разработать шаги для снижения цен на энергоносители и, чтобы открыть дорогу к возможным реформам и изменениям, прибегнуть к продвинутому сотрудничеству (enhanced cooperation).

Этот инструмент позволяет группе стран ЕС, состоящей как минимум из девяти членов, принимать решения по совместным инициативам и развивать их независимо от остального блока. Механизм практически не используется, но страны ЕС прибегали к нему, например, в декабре 2025 года, когда договорились о выдаче кредита Украине в размере €90 млрд. Венгрия, Словакия и Чехия отказались присоединяться к этому плану, и теперь договоренность касается только остальных 24 стран ЕС.

Неназванный европейский дипломат заявил Politico, что использование механизма продвинутого сотрудничества может стать мотивацией для всех стран ЕС, поскольку мало кто из них захочет отставать от других в реализации экономических мер, способствующих процветанию.

Одной из таких мер считается создание Союза сбережений и инвестиций, цель которого заключается в перенаправлении части европейских сбережений на инвестиции в европейские предприятия. Еще одно предложение — введение особого юридического режима, который упростит регистрацию новых компаний в ЕС, выводя их из национальных юрисдикций в общеевропейскую. Разработчики инициативы заявили, что это позволит компаниям регистрироваться в онлайн-формате в течение 48 часов.

Фото: Murad Sezer / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта

Отдельной темой обсуждения стала инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона придерживаться подхода «Сделано в Европе» при госзакупках. Долгое время против этой идеи выступал Фридрих Мерц, призывавший избегать протекционизма. Теперь немецкий канцлер предложил альтернативный вариант: распространить этот подход не только на Европейскую экономическую зону, но и на страны, имеющие торговые соглашения с Евросоюзом. По данным Euronews, Еврокомиссия считает предложение Мерца более перспективным. Тем более что диверсификация торговли и заключение соглашений с партнерами вне ЕС — один из приоритетов экономической стратегии блока.

На основе вопросов, поднятых на неформальной встрече, к следующему, уже официальному саммиту Евросоюза в марте Еврокомиссия предложит дорожную карту «Одна Европа, один рынок» для укрепления и объединения европейской экономики. Документ будет сосредоточен на пяти темах: ослабление бюрократической нагрузки, единый рынок, энергетика, цифровизация, торговля.

Лусине Баласян