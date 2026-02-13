Греческого офицера арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Командира эскадрильи греческих военно-воздушных сил, полковника Кристоса Флессоса арестовали по обвинению в шпионаже. Об этом пишет The Guardian.

Офицера задержали 5 февраля, а 12-го Кристос Флессос предстал перед судом. Он давал показания около восьми часов. Среди обвинений, которые ему предъявлены,— «передача сведений повышенной секретности военного характера» Китаю. Как пишут СМИ, у полковника был доступ к секретной информации о военных разработках, еще не принятых на вооружение. Сообщается, что китайские спецслужбы завербовали его в 2025 году. Кристосу Флессосу пообещали вознаграждение от $5 тыс. до $15 тыс. за каждый переданный документ.

По данным греческих СМИ, офицер признался в том, что фотографировал секретные документы НАТО и передавал их с помощью специального ПО с шифрованием, предоставленного китайской разведкой. Сам Кристос Флессос заявил, что «неосознанно и ненамеренно» был вовлечен в «нечто кошмарное, опасное и незаконное». По его словам, он контактировал с агентами в социальной сети LinkedIn.

Яна Рождественская