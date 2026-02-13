Иркутская аварийная эстафета

Начало 2026 года стало для Иркутской области временем крупных аварий на коммунальной инфраструктуре. Вслед за Бодайбо режим ЧС введен в Шелехове, где из-за порыва на водопроводе без воды остались несколько микрорайонов. Аварии с массовым отключением от тепло- и водоснабжения происходят и в других сибирских регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сибирские сети все чаще рвутся от ветхости и морозов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сибирские сети все чаще рвутся от ветхости и морозов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новая крупная авария на коммунальных сетях в Иркутской области произошла в Шелехове — городе с населением в 42 тыс. человек, расположенном рядом с Иркутском. 12 февраля был зафиксирован разрыв на магистральном водоводе диаметром 500 мм. Сети находятся в ведении МУП «Водоканал».

В связи с этим утром 13 февраля были отключены от холодного водоснабжения несколько микрорайонов и часть соседнего села Баклаши. Жителей остальной части города власти предупредили о возможном понижении давления при подаче воды.

«Специалисты “Водоканала” предпринимали несколько попыток устранить течь своими силами, даже с привлечением водолазов. Но при установке хомута разрыв только увеличился»,— рассказал о первых попытках исправить ситуацию мэр Шелеховского района Максим Модин.

13 февраля в Шелехове ввели режим ЧС. В ходе заседания комиссии по ЧС было принято решение заменить 12-метровый участок водовода. Для выполнения этого плана необходимо полностью отсечь 600-метровый отрезок трубы. «При самом благоприятном сценарии установка запорной арматуры займет три-четыре дня, после чего воду подадут, и бригады приступят к замене трубы»,— предупредил жителей господин Модин.

Управляющим компаниям поставлена задача организовать подвоз воды жильцам, а все имеющиеся в распоряжении муниципалитета водовозки переброшены из сельских территорий в Шелехов. Власти попросили горожан на время работ свести потребление воды из водопровода до минимума, чтобы «не спровоцировать проблемы и с отоплением».

Тем временем следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Авария в Шелехове стала вторым крупным инцидентом на коммунальных сетях в Иркутской области в начале этого года. Как писал «Ъ-Сибирь», 30 января из-за сильных морозов вышел из строя водовод в городе Бодайбо на севере региона. В результате пришлось отключить четыре котельных, что оставило без тепла 1,3 тыс. горожан. 6 февраля был объявлен режим ЧС.

Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, к утру 13 февраля к теплу удалось подключить 59 жилых домов, включая 31 многоквартирный.

«Беспокоит людей не только нынешняя ситуация, но и возможность ее повторения в будущем. Целиком разделяю их тревоги. Эта ЧС должна стать для всех уроком»,— отметил он после встречи с бодайбинцами.

12 февраля авария меньшего масштаба произошла в Тайшете. Там из-за порыва чугунной трубы 1980-х годов без холодного водоснабжения остались десять многоквартирных домов, в которых проживает 2,2 тыс. человек. Восстановить работу сети удалось поздно вечером.

В 2024 году Иркутскстат сообщал о том, что в регионе от 34% до 57% водопроводных, канализационных, тепловых и паровых сетей требуют замены. «В отдельных муниципальных образованиях нуждаются в замене свыше 60% водопроводных сетей. В частности, в п. Жигалово и г. Алзамай в замене нуждаются 100% водопроводов»,— отмечалось в пресс-релизе ведомства. В ноябре прошлого года господин Кобзев говорил о том, что в ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 в регионе заменили 93 км ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения (114% от запланированного объема).

Впрочем, подобные аварии с масштабным отключением воды и/или тепла стали этой зимой частым явлением для сибирских городов в целом. Так, в ночь на 13 февраля произошел порыв на трубопроводе диаметром 250 мм в Бийске — втором по величине городе Алтайского края.

«Без отопления остаются: 33 многоквартирных жилых дома (3468 человек, из них 817 детей), шесть административных зданий, три детских сада, одна школа»,— рассказали о последствиях происшедшего в главном управлении МЧС по региону.

В аварийно-восстановительных работах к утру 13 февраля было занято 14 человек и пять единиц техники.

В ночь на 11 февраля из-за лопнувшей трубы без тепла остались несколько десятков тысяч жителей Абакана. Восстановить работу трубопровода удалось к концу дня 12 февраля. В тот же день пришлось отключать от водоснабжения более 40 зданий в Куйбышевском районе Новокузнецка. В начале февраля значительные аварии на коммунальной инфраструктуре произошли еще, как минимум, в двух городах Кузбасса — Кемерове и Юрге.

В мае 2025 года сибирский полпред президента РФ Анатолий Серышев в ходе совещания по подготовке к отопительному сезону заявил, что в Сибири изношено 38% тепловых сетей.

Валерий Лавский