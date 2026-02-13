В Сочи 66,8% жителей довольны качеством дорог

В Сочи опубликованы итоги опроса населения об эффективности деятельности органов местного самоуправления и качестве предоставляемых услуг за январь—декабрь 2025 года. Исследование проводилось в муниципалитетах Краснодарского края с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Согласно данным, удовлетворенность деятельностью главы Сочи составила 53,7% при среднекраевом уровне 52,7%. Работу председателя представительного органа положительно оценили 55,2% респондентов, что выше среднего показателя по краю — 50,7%.

В сфере коммунальной инфраструктуры 59,1% жителей удовлетворены организацией теплоснабжения при краевом уровне 51,5%. Водоснабжение и водоотведение получили 57,3% положительных оценок против среднекраевых 50,7%. Электроснабжением довольны 58,7% сочинцев при среднем показателе по региону 52%.

Наиболее высокий результат зафиксирован в оценке качества автомобильных дорог — 66,8% положительных ответов при среднекраевом уровне 55,3%. Организацию транспортного обслуживания поддержали 65,5% опрошенных против 50,1% в среднем по краю. Уровень удовлетворенности газоснабжением составил 51,8% при краевом значении 56,8%.

Для сравнения, в Туапсинском округе удовлетворенность деятельностью главы составила 38,8%, председателя представительного органа — 37%. Теплоснабжением довольны 41%, водоснабжением — 49,3%, электроснабжением — 37,5%, газоснабжением — 34,5%, качеством дорог — 52,1%, транспортным обслуживанием — 41%.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте на развитие туристической отрасли было направлено всего 3,3% от средств, собранных в рамках нового туристического налога, который составил около 900 млн руб. В то же время в среднем по России муниципалитеты направили на туризм лишь около 12% от собранного налога, в то время как 88% средств использовались на другие расходы.

Мария Удовик