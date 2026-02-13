Бизнес-леди сорвала благоустройство Аллеи Героев СВО в Воронежской области

В реестр недобросовестных поставщиков внесли подрядчика благоустройства «Аллеи Героев» — участников специальной военной операции — на старом кладбище Павловска (улица Юлиуса Фучика) в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. По информации ГИС «Торги», контракт ценой 1,7 млн руб. достался петербургской предпринимательнице (ИП) Марии Немченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В торгах за подряд участвовали четыре заявки. Начальная цена контракта составляла 2,6 млн руб. Мария Немченко победила, снизив ее на 35%. Администрация Павловска заключила контракт с госпожой Немченко 5 ноября прошлого года. Работы предполагалось завершить до 15 декабря.

По данным Rusprofile, Мария Немченко зарегистрировала ИП в ноябре 2022 года. Основной вид деятельности указан как каменные и кирпичные работы. За все время с госпожой Немченко заключили 24 госконтракта на 57 млн руб. Самый крупный подряд на 7 млн руб. (благоустройство Братской могилы №200) пришел от администрации Никольского сельского поселения в Новоусманском районе Воронежской области.

В УФАС рассказали, что «исполнитель допустил значительные отклонения от графика, начав работы гораздо позже запланированного срока».

«В ноябре, сославшись на ухудшение погодных условий, предприниматель остановил выполнение работ, заявив, что погода мешает продолжить заливку бетона и установку памятников. Позднее выяснилось, что значительная часть работ осталась вообще невыполненной, включая вывоз мусора и замену плитки»,— уточнили в ведомстве.

Антимонопольщики пришли к выводу, что госпожа Немченко нарушила условия контракта, «причем объективных причин для задержек и неисполнения работ представлено не было». Контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 27 января. В реестр недобросовестных поставщиков предпринимательницу включили 6 февраля. Планируемый срок исключения — 10 февраля 2028 года.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что мэр Воронежа Сергей Петрин на пресс-конференции 11 февраля пожаловался на подрядчиков благоустройства второй очереди Петровской набережной. Претензии по качеству и замечания по гарантийным обязательствам у муниципалитета есть к получившему банкротный иск кисловодскому АО «Передвижная механизированная колонна №38», а московское ООО «Стройсервис» не соблюдает сроки. Обе организации уже внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Денис Данилов