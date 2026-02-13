Politico: США не дадут Украине гарантии безопасности без мирного соглашения

США не завершат сделку по гарантиям безопасности для защиты Украины, пока Москва и Киев не достигнут договоренностей о мире. Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника США и двух европейских чиновников.

Высокопоставленный чиновник заявил, что урегулирование зашло в тупик, поскольку Россия настаивает на своих территориальных требованиях, а Украина не собирается уступать. Президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение о гарантиях как рычаг давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, подчеркнул чиновник. «Он (Трамп.—“Ъ”) не хочет просто подписать документ. Если это будет мешать дальнейшим мирным переговорам, то в чем тогда смысл?»— сказал представитель Белого дома.

3 февраля генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что США разместят иностранные войска в республике после подписания мирного соглашения. США готовы дать Киеву гарантии безопасности, если украинская сторона пойдет на территориальные уступки.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта проходили 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной. Территориальный вопрос остается главной нерешенной задачей.