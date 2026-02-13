Генеральная Ассамблея ООН 12 февраля назначила членов новой независимой международной научной группы по искусственному интеллекту (ИИ), сообщается на сайте организации со ссылкой на заявление ее генерального секретаря Антониу Гутерриша. В состав группы вошли 40 человек, в том числе и представитель России — начальник центра человекоцентричного искусственного интеллекта Сбербанка (MOEX: SBER) Андрей Незнамов (возглавляет Российскую национальную комиссию по этике в области ИИ). Кандидатов на рассмотрение Генеральной Ассамблеи рекомендовал Антониу Гутерриш. Срок полномочий членов группы — три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Незнамов (2023 год)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Незнамов (2023 год)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отбор претендентов проходил на конкурсной основе, всего было подано 2,6 тыс. заявок из более чем 140 стран. Независимую оценку проводили Международный союз электросвязи, ЮНЕСКО и Управление ООН по цифровым и новым технологиям. В итоговый список вошли специалисты в области машинного обучения, кибербезопасности, здравоохранения, прав человека, детского развития и управления данными. США и Китай представляют по два человека, остальные страны — по одному.

По словам Антониу Гутерриша, группа обеспечит независимые и объективные оценки возможностей, рисков и влияния ИИ, в том числе для нового глобального диалога по управлению ИИ. Эксперты должны приступить к работе сразу после назначения Генеральной Ассамблеей. Они будут исполнять свои обязанности как частные лица. Предполагается, что первый доклад будет подготовлен к июльскому Глобальному диалогу по управлению ИИ — международному форуму, на котором будут обсуждаться будущие правила и стандарты в этой сфере.

Венера Петрова