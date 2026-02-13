Андрей Незнамов из Сбербанка вошел в состав международной группы по ИИ
Генеральная Ассамблея ООН 12 февраля назначила членов новой независимой международной научной группы по искусственному интеллекту (ИИ), сообщается на сайте организации со ссылкой на заявление ее генерального секретаря Антониу Гутерриша. В состав группы вошли 40 человек, в том числе и представитель России — начальник центра человекоцентричного искусственного интеллекта Сбербанка (MOEX: SBER) Андрей Незнамов (возглавляет Российскую национальную комиссию по этике в области ИИ). Кандидатов на рассмотрение Генеральной Ассамблеи рекомендовал Антониу Гутерриш. Срок полномочий членов группы — три года.
Андрей Незнамов (2023 год)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Отбор претендентов проходил на конкурсной основе, всего было подано 2,6 тыс. заявок из более чем 140 стран. Независимую оценку проводили Международный союз электросвязи, ЮНЕСКО и Управление ООН по цифровым и новым технологиям. В итоговый список вошли специалисты в области машинного обучения, кибербезопасности, здравоохранения, прав человека, детского развития и управления данными. США и Китай представляют по два человека, остальные страны — по одному.
По словам Антониу Гутерриша, группа обеспечит независимые и объективные оценки возможностей, рисков и влияния ИИ, в том числе для нового глобального диалога по управлению ИИ. Эксперты должны приступить к работе сразу после назначения Генеральной Ассамблеей. Они будут исполнять свои обязанности как частные лица. Предполагается, что первый доклад будет подготовлен к июльскому Глобальному диалогу по управлению ИИ — международному форуму, на котором будут обсуждаться будущие правила и стандарты в этой сфере.