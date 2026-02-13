В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за крупной аварии на водоводе

Следственные органы СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности после аварии на магистральном водопроводе в городе Шелехов, из-за которой жители трех микрорайонов и села Баклаши остались без воды. По информации местных властей, последствия инцидента затронули 176 домов, где проживают 19,3 тыс. человек.

Сейчас сотрудники регионального СКР проводят первоначальные следственные действия, сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Иркутской области контролирует ход и результаты расследования.

Аварийная ситуация на водоводе диаметром 500 мм произошла вечером 12 февраля. Специалисты городского «Водоканала» пытались самостоятельно устранить течь, однако разрыв трубы увеличился. На утро 13 февраля трещина в водоводе составляла около 1 м в ширину и продолжала увеличиваться. В Шелехове ввели режим ЧС.

По оценке мэра Шелеховского района Максима Модина, на полное устранение аварии понадобится минимум три дня. Такой срок объясняется сложностью работ, связанных с отсечением 600-метрового участка трубы, установкой нового колодца и запорной арматуры. В городе установлен график развоза питьевой воды жителям.

Подробнее о ситуации в Иркутской области — в материале «Ъ» «Иркутская аварийная эстафета».

Влад Никифоров, Иркутск