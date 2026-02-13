Квартиру художника Николая II в Петербурге могут выставить на аукцион

В Санкт-Петербурге намерены выставить на торги квартиру, которая до революции принадлежала одному из художников при дворе Николая II. О планах провести такой аукцион рассказал руководитель аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что трехуровневая квартира-мастерская представляет собой уникальный объект. При этом господин Бурмистров не уточнил имя одного из наиболее известных придворных художников императора.

Прежде «Литфонд» выставлял на аукцион фотоальбом Александры Федоровны с 26 снимками царской семьи. Его начальная стоимость составляла 10 млн рублей.

Татьяна Титаева