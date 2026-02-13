Трех жителей Кабардино-Балкарии осудили за производство контрафактного алкоголя

В Кабардино-Балкарии суд внес приговор трем местным жителям по обвинению в организации подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по республике.

Подсудимые признаны виновными по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Подпольный цех оперативники обнаружили на территории Зольского района. Из него было изъято почти 8 тыс. бутылок алкоголя без федеральных марок акцизного сбора.

Одному из фигурантов суд назначил четыре года и четыре месяца колонии общего режима, остальным — по два с половиной года.

Наталья Белоштейн