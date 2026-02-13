Экс-главу УК «Покровск» Олега Пулина наказали за невыплату 3,3 млн руб. «Саратовэнерго»

В Энгельсе суд приговорил к штрафу в 200 тыс. руб. бывшего гендиректора ООО «УК Покровск» Олега Пулина. Его обвинили в причинении крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

18 марта 2024 года в доме N 39а на улице Вокзальной в Энгельсе в ванной комнате провалился пол

Фото: прокуратура Саратовской области

С октября 2024 года по январь 2025 года 54-летний Олег Пулин (по открытым данным, именно он занимал пост гендиректора “УК Покровск” в указанный период) получал от потребителей деньги за поставленное электричество. Однако ПАО «Саратовэнерго» от него как от посредника средства за ресурс не получило.

Подсудимый потратил более 3,3 млн руб., не перечисленных поставщику, на иные хозяйственные цели.

«УК Покровск» уже фигурировало в нескольких уголовных делах. В 2023 году «Покровск» упоминался в деле о расселении аварийного дома на ул. Полиграфической. После выхода передачи на Первом канале с жильцами дома глава СКР Александр Бастрыкин потребовал провести проверку. В марте 2024 года в одном из обслуживаемых УК домов обрушился пол в квартире, пострадала пенсионерка. Тогда директору «Покровска» предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

ООО «УК Покровск» зарегистрировано в мае 2018 года в Энгельсе и работает в сфере управления многоквартирными домами. С августа 2025 года генеральным директором является Юрий Приискалов. Единственным владельцем компании выступает Игорь Ямгуров.

