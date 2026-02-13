Поставщика заставили доплатить Ульяновскому институту ГА за сорванный контракт

Приволжская транспортная прокуратура в судебном порядке взыскала ущерб с поставщика, не исполнившего обязательства по госконтракту, сообщила в пятницу Приволжская транспортная прокуратура.

Как отмечает надзорное ведомство, в ходе проверки им было выявлено причинение ущерба госбюджету из-за вынужденного увеличения расходов на госзакупки. Как выяснилось, Ульяновским институтом гражданской авиации (УИГА) был заключен контракт на поставку продуктов питания на сумму свыше 1,4 млн руб., но поставщик надлежащим образом свои обязательства по сделке не исполнил, госзаказчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке, средства были возвращены, однако по госконтракту, заключенному с новым поставщиком (замещающая сделка), стоимость услуги обоснованно увеличилась. Фактически, из-а недобросовестной деятельности поставщика бюджету был нанесен ущерб.

Как следует из данных картотеки Арбитражного суда Ульяновской области, поставку продуктов питания осуществлял ИП Элёржон Абдуллоев. Арбитражный суд согласился с требованиями транспортной прокуратуры и взыскал с ИП 419 тыс. руб.

Аналогичным образом в январе этого года по иску Приволжской транспортной прокуратуры Арбитражный суд Иркутской области взыскал в пользу УИГА ущерб с поставщика, с которым произошла аналогичная ситуация. Иркутский ИП Александр Булдыгеров не исполнил обязательства по контракту по разработке проектной документации на оснащение системой оповещения и управления эвакуацией. Контракт был расторгнут, средства ИП вернул, но при заключении нового контракта на ту же работу стоимость «обоснованно увеличилась», за что решением арбитражного суда ИП теперь должен выплатить в пользу УИГА еще 259 тыс. руб.

