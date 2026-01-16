Поставщика заставили возместить ущерб Ульяновскому институту гражданской авиации

По иску Приволжской транспортной прокуратуры Арбитражный суд Иркутской области взыскал ущерб с поставщика, не исполнившего свои обязательства перед Ульяновским институтом гражданской авиации. Об этом в пятницу сообщило ведомство.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере расходования бюджетных средств, выделяемых на госзакупки, было установлено, что Ульяновский институт гражданской авиации заключил контракт стоимостью свыше 690 тыс. руб. на выполнение работ по разработке проектной документации на оснащение системой оповещения и управления эвакуацией. Однако, как следует из материалов суда, поставщик — иркутский индивидуальный предприниматель Александр Булдыгеров (в прошлом — гендиректор и учредитель ООО «Фабрика Авиатор» и ООО «Авиатор») — в установленный срок свои обязательства по сделке не исполнил, госзаказчиком контракт был расторгнут в одностороннем порядке, выплаченная сумма возвращена. Однако, отмечает транспортная прокуратура, институту гражданской авиации пришлось заключать новый контракт, а за прошедшее в период неисполнения контракта время стоимость работ «обоснованно увеличилась».

Арбитражный суд Иркутской области согласился с требованиями транспортной прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с недобросовестного подрядчика убытки в виде возросшей стоимости на сумму свыше 259 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск