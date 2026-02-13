«Челябоблкоммунэнерго» не смог оспорить штраф за незаконное отключение тепла

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил злоупотребление доминирующим положением в действиях АО «Челябоблкоммунэнерго» из-за ограничения тепла потребителю. Компания не смогла оспорить штраф 227 тыс. руб., назначенный региональным УФАС, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно данным УФАС, в 2022 году потребительское общество «Тахталымское» направило в УФАС жалобу на АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация полностью прекратила подачу тепла несмотря на отсутствие со стороны потребителя задолженности. Кроме того, вместо полного отключения тепла компания сначала должна была перекрыть его частично. Челябинское УФАС признало нарушения в действиях «Челябоблкоммунэнерго» и оштрафовало организацию.

Теплоснабжающая компания не согласилась с решением антимонопольного ведомства и направила жалобу в суд. Однако первая инстанция ее отклонила.

Ольга Воробьева