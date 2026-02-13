ЦРУ выпустило видеоролик для вербовки шпионов в армии Китая

Центральное разведывательное управление США выпустило новый ролик, направленный на вербовку военнослужащих армии КНР. Об этом сообщают американские СМИ, в том числе The New York Times и CNN. Ролик, отмечают наблюдатели, использует ситуацию в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после недавних чисток в ее руководстве.

На видео вымышленный китайский офицер приходит на совещание, слушает выступления там и обличает коррупцию в армии и партии. Затем он приходит домой, обнимает жену и дочь и говорит: «Я не могу позволить, чтобы их безумие влияло на будущее моей дочери». В ролике также показан логотип ЦРУ с призывом сотрудничать с американской разведкой. Как объяснили в ЦРУ на запрос CNN, в ролике изображен военный, «принявший трудное решение остаться верным своим ценностям и добиться лучшего будущего для своей семьи, он связался с ЦРУ».

В последние месяцы было арестовано несколько высокопоставленных военных, в том числе членов Центрального военного совета КНР — партийного органа, курирующего армию. В обращении к военным в преддверии Китайского Нового года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что армия «добилась успеха в политическом очищении и эффективно справилась с различными угрозами и вызовами». По оценке BBC, это было по сути публичное заявление о чистках в руководстве НОАК.

Как пишет The New York Times, по оценке американской разведки, многие китайские военные недовольны масштабной коррупцией в руководстве НОАК и партии. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф ранее заявлял, что запущенная в прошлом году кампания по вербовке китайских военных с помощью подобных роликов дает свои плоды.

Яна Рождественская