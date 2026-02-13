Инспектор локомотивов в Ангарске приговорен к 9 годам строгого режима за взятки

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего бывшего инспектора локомотивов Восточно-Сибирской дирекции тяги (филиал ОАО «РЖД»). За восемь преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и одного — по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки путем вымогательства), суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима и штраф 2 млн руб. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, экс-сотрудник РЖД в период с 2019-го по 2024 год регулярно получал взятки от представителя фирмы, осуществляющей перевозку грузов. За вознаграждение инспектор подписывал акты допуска локомотивов к эксплуатации.

По данным надзорного ведомства, общая сумма подношений превысила 280 тыс. руб.

Михаил Кичанов