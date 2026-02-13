Чем известна компания Midad Energy, покупатель активов ЛУКОЙЛа

13 февраля Reuters сообщил, что саудовская Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить все целевые зарубежные активы ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Что известно о компании — в справке «Ъ».

Midad Energy была основана в 1990-е годы в Саудовской Аравии как частная инвестиционная компания в энергетическом секторе. Развивает проекты в области разведки, добычи, переработки углеводородов и долгосрочных энергетических инвестиций на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Каспийском регионе, работая «от начального этапа разработки до производства и стратегических вложений».

Одной из первых крупнейших сделок компании стал контракт по разработке нефтяных месторождений в Каспийском море в Азербайджане, заключенный в сентябре 1994 года. В октябре 2025 года компания заключила с алжирской Sonatrach 30-летний контракт на $5,4 млрд по разведке и добыче углеводородов в бассейне Иллизи на юге Алжира.

Midad Energy базируется в Саудовской Аравии с операционными офисами в Джидде, Эр-Рияде и международным подразделением в Нидерландах. Штат — около 1 тыс. человек.

Midad Energy входит в Midad Holding, который, в свою очередь, является одним из подразделений Al Fozan Holding, одного из крупнейших бизнес-конгломератов Саудовской Аравии со штаб-квартирой в Эль-Хубаре.

Генеральный директор компании — Абдулелах Мохаммад аль-Айбан. По данным СМИ, его брат Мусаед аль-Айбан является советником по национальной безопасности Саудовской Аравии и участвовал в международных переговорах между США и Россией в феврале 2025 года.