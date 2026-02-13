Financial Times: большинство венесуэльцев довольны тем, что делают США

72% венесуэльцев считают, что ситуация в стране развивается в положительном направлении. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные опроса, проведенного в стране компанией Gold Glove Consulting. 76% одобряют удары по судам наркоторговцев, 62% — соглашение, по которому США смогут контролировать продажу венесуэльской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Опрос Gold Glove, отмечает FT, стал первым масштабным опросом в стране с момента захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 года. Прошлый опрос Gold Glove в стране проводился в июне 2024 года, и тогда три четверти респондентов говорили, что страна движется в неверном направлении.

Опрос показал и популярность лидера оппозиции Марии Корины Мачадо. За нее, по данным исследования, на ближайших выборах проголосовали бы 67% избирателей. За исполняющую обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес — 25%.

Опросы Gold Glove Consulting финансируются американской некоммерческой организацией Pragmatic Panic и швейцарской Zampa Foundation. Опрос был проведен вживую в конце января, в нем приняла участие 1 тыс. венесуэльцев.

Яна Рождественская