Судью в отставке из Адыгеи обвинили в получении взятки в 2,5 млн рублей

Судью Шовгеновского суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева обвинили во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале.

По данным следствия, с июня 2023 года по январь 2024 года господин Воитлев, занимая должность судьи, получил от подсудимого взятку на сумму 2,5 млн руб. через посредника. Деньги были переданы за вынесение судьей решения о возврате уголовного дела в отношении подсудимого прокурору, а также о снятии ареста с его имущества.

Председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) возбудил в отношении господина Воитлева уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Адам Воитлев ушел в отставку в октябре 2025 года.