РЖД запустит пассажирские поезда в Маньчжурию впервые после пандемии

Движение международного пассажирского поезда Забайкальск — Маньчжурия возобновится 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. Железнодорожное сообщение по маршруту прервалось в 2020 году из-за коронавируса.

Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути из Забайкальска в Маньчжурию составит около 25 минут. Продажа билетов начнется в ближайшее время.

В Маньчжурию также можно будет отправиться со станций Иркутск и Чита. Беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда № 328/327 Иркутск — Забайкальск.

15 сентября Китай на год ввел безвизовый режим для граждан России. Безвиз будет действовать до 30 суток. В ответ Россия отменила визы для туристов из Китая.

