Российских гребцов допустили до международных соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил гребцам из России и Белоруссии в нейтральном статусе участвовать «во всех классах судов на всех соревнованиях» World Rowing. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

«Расширение списка дисциплин и турниров (спортсменов из РФ и Белоруссии.— “Ъ”)... подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений»,— сообщила пресс-служба федерации.

Классы судов делятся по количеству гребцов (одиночка, двойка, четверка, восьмерка). С 2023 года российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях по гребле только в одиночках или двойках без рулевого. Теперь гребцы из России смогут выступить на нескольких соревнованиях под эгидой World Rowing, сообщили в федерации. Среди них — чемпионат мира в дисциплине гребля-индор, Всемирная регата мастеров, чемпионат мира по прибрежной гребле и финалы пляжного спринта.