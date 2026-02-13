В Челябинске обнаружили ОПГ, похищавшую выплаты у участников СВО

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность преступной группы, похищавшей деньги у участников специальной военной операции с помощью фиктивных браков. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, сообщники искали местных жителей, находящихся в сложной жизненной ситуации, вступали с ними в фиктивные браки и убеждали заключить контракт с Минобороны РФ. В одном из случаев организатор группы через подконтрольный ей частный пансионат в селе Долгодеревенское нашла потенциального «супруга». После регистрации брака на имена будущих бойцов оформлялись банковские карты, номера и доверенности, доступ к которым оставался у мошенников. Сразу после убытия военнослужащих подельники дистанционно присваивали полагающиеся тем выплаты.

По одному из эпизодов сумма похищенных средств составила 2,5 млн руб., как выявили полицейские. Кроме того, 46-летняя организатор планировала завладеть страховыми выплатами в размере 5 млн руб. в случае гибели фиктивного супруга.

Сообщников задержали сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по региону с коллегами из ОМВД России по Сосновскому району. Во время обысков у них изъяли телефоны, банковские карты, сим-карты и документы. Организаторшу и основную фигурантку дела заключили под стражу.

Виталина Ярховска