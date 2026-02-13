Нацпарк «Зюраткуль» выиграл грант 7,5 млн рублей на реконструкцию «Дома лося»

Национальный парк «Зюраткуль» (вблизи Сатки, Челябинская область) получил грант Президентского фонда в размере 7,5 млн руб. Деньги направят на реконструкцию единственного на Урале реабилитационного центра для травмированных лосей и лосят-сирот — «Дом лося „Сохатка“», сообщает пресс-служба нацпарка.

Фото: Пресс-служба нацпарка "Зюраткуль"

Согласно данным фонда, проект направлен на повышение контроля и безопасности при контакте туристов с животными. Гости «Сохатки» нередко нервируют лосей навязчивым желанием погладить или сфотографировать, а также кормят их хлебом и печеньем, что им противопоказано. Животные в свою очередь тоже начали доставлять неудобства туристам: выходили из вольера, совали морды в открытые окна автомобилей, выпрашивали и даже отбирали угощение у людей.

Цели проекта включают создание информационных стендов для туристов, специальных мест для консультирования, проведения инструктажей и формирования групп на экскурсии, а также ограничение лосей от гостей туристической базы «У трех вершин» в национальном парке «Зюраткуль»

Общий размер инвестиций в проект с учетом гранта составит 9 млн руб. Срок реализации — с 1 марта 2026-го по 30 ноября 2027 года.

«Дом лося единственного на Урале реабилитационного центра

Ольга Воробьева