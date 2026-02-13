Азовское море достигнет рекорда по осолонению к 2040 году

К 2030 году солевой состав Азовского моря может достичь черноморских показателей, а к 2040 году — превысить исторический максимум за последние 100 лет наблюдений. Соответствующий прогноз составили ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») в монографии «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря».

Эксперты разработали четыре возможных сценария развития гидрологической ситуации из-за осолонения. Наихудший из них, вероятность которого оценивается в 11%, связан с сохранением существующих климатических тенденций. Соленость воды ежегодно увеличивается на 0,3 промилле. Если этот процесс не замедлится, к 2030 году уровень солености достигнет 17,4 промилле, что совпадает с показателями поверхностного слоя Черного моря. А к 2040 году соленость может подняться до 20,5 промилле — это станет рекордом за всю историю инструментальных наблюдений.

Основной причиной осолонения Азовского моря, по мнению ученых, является снижение уровня пресноводного притока. Особенно значимым является Дон: из-за глобального потепления увеличивается испарение, а сток реки регулируется гидротехническими сооружениями, в частности, Багаевским гидроузлом. В монографии отмечается, что термохалинная структура водного массива уже сейчас проявляет характеристики, сближающие его с черноморской акваторией.

Основной прогноз с вероятностью 75% указывает, что к 2030 году соленость воды будет колебаться в пределах от 14,7 до 15,5 промилле. К 2041 году этот показатель ожидается в диапазоне от 14,7 до 16,1 промилле. Остальные два сценария предусматривают увеличение пресного стока и снижение солености до 13,2 и 11,8 промилле соответственно. Однако вероятность реализации этих сценариев вместе не превышает 14%.

Если будет реализован основной сценарий, такие полупроходные виды рыб, как судак, тарань, лещ, рыбец, тюлька и местные бычки, утратят промысловую ценность. При черноморском сценарии товарное значение сохранится только у пиленгаса, камбалы и черноморских вселенцев: кефали, барабули и моллюсков.

