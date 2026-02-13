В Алтайском крае 11 детей заразились кишечной инфекцией в реабилитационном центре

11 детей госпитализировали с признаками вирусной кишечной инфекции из реабилитационного центра в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о халатности.

По данным регионального Министерства социальной защиты, заболевшие содержались в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга». Их госпитализировали 12 февраля. «Был оперативно ограничен контакт заболевших с другими детьми. Дети без признаков заболевания в настоящее время направляются домой»,— сообщала пресс-служба министерства.

Сейчас в реабилитационном центре проходят противоэпидемические мероприятия, организованные совместно с региональным управлением Роспотребнадзора. Для осмотра места происшествия выехали следователи. Жизни госпитализированных детей ничего не угрожает.