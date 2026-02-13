Суд подтвердил нарушения при организации закупок на ремонт дорог в Ярославле

Второй арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Ярославского межрегионального УФАС России о нарушении антимонопольного законодательства со стороны МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Суд признал, что объединение в один лот работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству внутриквартальных территорий на аукционах по приведению в нормативное состояние подъездных путей к социальным объектам противоречит законодательству о защите конкуренции. Об этом сообщили в Ярославском УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка, инициированная обращением Контрольно-счетной палаты Ярославской области, выявила, что в 2022 и 2023 годах заказчик объединил в одной закупке технологически несвязанные виды работ. Антимонопольный орган установил, что ремонт дорог и благоустройство тротуаров не являются взаимозаменяемыми и не имеют единого технологического процесса. Такое укрупнение лота привело к увеличению суммы обеспечения и созданию барьеров для участия в торгах.

Ярославское межрегиональное УФАС России признало нарушение части 3 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Предписание об устранении нарушения не выносилось, так как закупки уже прошли. Материалы дела были переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Министерство конкурентной политики Ярославской области и заказчик не согласились с решением антимонопольного органа и обратились в суд. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении их требований. Второй арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, подтвердил обоснованность выводов УФАС, указав, что объединение разнородных работ без технологической необходимости ограничивает конкуренцию.

Суд отметил, что такие действия противоречат принципам эффективности и результативности при проведении государственных закупок. Решение подтверждает необходимость соблюдения требований законодательства при формировании лотов для аукционов, чтобы обеспечить равные условия для всех участников.

Антон Голицын