Сегодня исполняется 73 года руководителю фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергею Миронову

Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РСФСР, актер, кинорежиссер, сценарист и телеведущий Сергей Никоненко:

— Дорогой Сергей Михайлович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Миллионы россиян, а среди них и я, желают Вам здоровья и долголетия! Миллионы верят Вам и надеются на СПРАВЕДЛИВОСТЬ, надеются на партию, у руля которой стоите Вы. Идеологией России должна стать СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Ваш Сергей Никоненко.

15 февраля исполняется 58 лет полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорю Рудене

Игорь Руденя

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

— Уважаемый Игорь Михайлович! Примите мои поздравления с днем рождения! Вы ярко проявили себя за годы работы на высоких государственных постах. Под Вашим эффективным руководством Тверская область существенно укрепила позиции в экономике, возросла инвестиционная активность региона, были возрождены предприятия, имеющие большую историю. Профессионализм, высокое чувство ответственности за порученное дело, умение трудиться с полной отдачей помогают Вам сегодня решать важнейшие задачи на посту полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Благодарю Вас за поддержку проектов и инициатив Санкт-Петербурга. Ваше внимание к Северной столице помогает нам реализовывать национальные проекты, выполнять государственные программы и увеличивать вклад в развитие страны. Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении России!

