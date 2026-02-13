Выставленный на продажу поисковик «Авиасейлс» оценили в 23 млрд рублей

Собственники поисковой системы бронирования «Авиасейлс» рассматривает возможность продать бизнес, сообщили «Ъ» два источника в инвестиционных кругах. Инвестбанкир Илья Шумов оценил стоимость бизнеса не менее чем в $300 млн (23,16 млрд руб.).

По словам собеседников «Ъ», процесс находится на стадии подготовки. Переговоров с потенциальными покупателями пока нет. Барьером для продажи бизнеса может стать сложная система владения бизнесом, возможное наличие активов за рубежом и высокая стоимость, считает один из источников. В «Авиасейлс» заявили «Ъ», что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».

Один из собеседников «Ъ» отметил, что потенциальными покупателями «Авиасейлс» могли бы стать банки. По его словам, значительная доля клиентов сейчас переориентируется на экосистемы финансовых организаций. Источник обратил внимание, что дистрибуция билетов — авансовый бизнес, который предполагает вложения средств.

