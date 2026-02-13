В Челябинской области объем кредитов наличными снизился на 23% за месяц

Банки Челябинской области в январе 2026 года выдали более 35,8 тыс. кредитов наличными на общую сумму 5,53 млрд руб. Количество и объем по сравнению с декабрем снизились на 11% и 23% соответственно. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер займа в январе снизился с 174 тыс. до 154 тыс. руб., а срок — с 29 до 27 месяцев.

В целом по России за январь граждане взяли 1,52 млн кредитов наличными на общую сумму 257, 74 млрд руб. В годовом выражении количество выдач выросло на 13%, а объем — на 45%.

Ольга Воробьева