В Иране освободили из-под стражи бывшего члена парламента после протестов

Власти Ирана освободили из-под стражи бывшего члена парламента Ибрагима Асгарзаде и представителя Фронта реформистов — альянса партий иранских реформистов. Оба были арестованы после протестов в исламской республике, которые начались в конце декабря. Об этом сообщил их адвокат Ходжат Кермани иранскому агентству ISNA.

Арестованных освободили после внесения залога, уточнил адвокат. Ибрагим Асгарзаде был членом Меджлиса (парламент Ирана) с 1988 по 1992 год и членом городского совета Тегерана с 1999 по 2003 год.

По информации правозащитных организаций, с момента начала протестов в Иране были задержаны до 40 тыс. человек. Некоторым из них предъявили обвинения в организации беспорядков и терроризме, пишет The New York Times.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники митингов требовали смены политического режима. О подавлении протестов власти Ирана объявили 21 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран пропалывает протестное поле».