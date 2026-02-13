За кражу изъятых 300 тысяч рублей арестован экс-следователь кузбасского СКР

Центральный районный суд Кемерова сегодня, 13 февраля, отправил на два месяца в СИЗО бывшего следователя регионального управления СКР по делу о хищении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кузбасса. Об аресте обвиняемого ходатайствовало Пятое следственное управление с дислокацией в Новосибирске, которое входит в центральный аппарат СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как указывается в материалах суда, в период с января по март 2025 года следователь присвоил изъятые им по уголовным делам около 300 тыс. руб. 11 февраля 2026 года бывшего правоохранителя задержали, в тот же день ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере, максимальная санкция — шесть лет лишения свободы).

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре прошлого года был арестован руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Кемеровской области Леонид Харитонов. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет заключения).

Илья Николаев