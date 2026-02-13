Суд оставил под стражей уральца, избившего подростка на горнолыжке на Уктусе

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил под стражей Якова Шушарина, обвиняемого в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он был заключен под стражу 22 января 2026 года по обвинению в избиении подростка на горнолыжном курорте на Уктусе в Екатеринбурге.

Согласно версии следствия, 17 января 2026 года Яков Шушарин катался на лыжах вместе со своим ребенком. У подножия горы на них налетел подросток, который скатывался с горы на снегокате. Мальчик сбил с ног супругу обвиняемого. После этого Шушарин нанес несколько ударов кулаками по голове и туловищу подростка. По данным суда, у 13-летнего мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Адвокат обвиняемого обратился в Свердловский областной суд с просьбой о замене меры пресечения на более мягкую. Суд апелляционной инстанции рассмотрел материалы дела и принял решение о сохранении первоначального постановления.

Мера пресечения в виде заключения под стражу для Якова Шушарина избрана до 17 марта 2026 года. Расследование продолжается.